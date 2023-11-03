Крымчанин, продавший 24 квартиры в Ялте по мошеннической схеме, проведёт 6 лет в колонии

Крымчанин, действуя по сговору с сообщниками, используя поддельные доверенность директора одного из предприятий и письмо о наделении его правом на проведение регистрационных действий, продал 24 квартиры в Ялте.
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