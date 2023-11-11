Казахстан запустил пилотный проект электронной очереди на границе с Россией

Власти Казахстана ввели электронную очередь для автомобильного транспорта на границе с Россией в рамках пилотного проекта, об этом говорится в заявлении комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов республики.
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