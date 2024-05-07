Эксцентричный маршрут: Си ищет и находит трещины в ЕС и НАТО

Начатое наступление обаяния Китая в Европе имеет угрожающий подтекст и в результате, скорее всего, потерпит неудачу, поскольку ЕС будет защищаться всеми доступными способами, опасаясь разрушения единства.
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