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Эксцентричный маршрут: Си ищет и находит трещины в ЕС и НАТО

Эксцентричный маршрут: Си ищет и находит трещины в ЕС и НАТО

Начатое наступление обаяния Китая в Европе имеет угрожающий подтекст и в результате, скорее всего, потерпит неудачу, поскольку ЕС будет защищаться всеми доступными способами, опасаясь разрушения единства.

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Комментарии
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Meerflieger
Рахман, советчик херов, а ты не подумал, что это уже нахрен не нужно? Европа окончательно легла под штаты и только глотает с причмокиванием. С любым наисложнейшим маршрутом Си результат будет такой, как скажут в Пиндостане.
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