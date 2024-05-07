Эксцентричный маршрут: Си ищет и находит трещины в ЕС и НАТО

Meerflieger

Рахман, советчик херов, а ты не подумал, что это уже нахрен не нужно? Европа окончательно легла под штаты и только глотает с причмокиванием. С любым наисложнейшим маршрутом Си результат будет такой, как скажут в Пиндостане.