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МОСИНФОРМ

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Вербилковский проезд расширят до четырех полос

Вербилковский проезд расширят до четырех полос

Началась разработка проекта планировки участка улично-дорожной сети для реконструкции Вербилковского проезда от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы.

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