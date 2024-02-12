Алина Загитова шокировала публику, выступая в тонкой майке с огромным декольте

Фигуристка Алина Загитова объяснила, почему ей пришлось выступать в таком костюме. Едва успев вернуться из Китая, где с блеском откатала программу «Эсмеральда», Алина Загитова выступила в Санкт-Петербурге на открытии дворца «СКА-Арена».