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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Алина Загитова шокировала публику, выступая в тонкой майке с огромным декольте

Фигуристка Алина Загитова объяснила, почему ей пришлось выступать в таком костюме. Едва успев вернуться из Китая, где с блеском откатала программу «Эсмеральда», Алина Загитова выступила в Санкт-Петербурге на открытии дворца «СКА-Арена».

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