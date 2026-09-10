Два хет-трика, гол «ученика» Слуцкого и отсутствие сенсаций: что осталось в тени дебюта Батракова и сейвов Хайкина в ЛЧ

Первый тур общего этапа Лиги чемпионов обошёлся без сенсаций, однако вышел богатым на события. Хет-трики Фернана Торреса и Эрмедина Демировича принесли победы ПСЖ и «Штутгарту», а дубли Эрлинга Холланда, Майкла Олисе и Рафиньи помогли «Ман Сити», «Баварии» и «Барселоне».