Политика как она есть

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Интрига Путина: Преемник № 1 уходит в минус

Интрига Путина: Преемник № 1 уходит в минус

Зорькину — орден и отставка, Медведеву — суд На фото: заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (справа и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин (слева) (Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Дмитрий Аграновский Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за большой вклад в развитие конституционного правосудия в России и многолетнюю плодотворную деятельность».

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Геннадий Бережнов
Очень даже может быть!
Владимир Гриневич
Владимир Eвтушенко
Если Плюшевый станет председателем КС, то Путин этим покажет, как он глубоко презирает народ России.
Алексей Сафронов
"Как он презирает народ", видно уже сейчас, а особенно в вопросе защиты граждан России проживающих на Донбассе😭
Владимир Eвтушенко
Донбасс бомбят, а Путин ничего не делает для него. Это все видят
Алексей Сафронов
Якобы при Путине: "страна уставшая от бедности"?- это что за бред сивой кобылы? Дальнейшие разглагольствования пустобола можно не читать!
Владимир Eвтушенко
Дальнейшие разглагольствованиятвои, пустобола и лакея буржуев можно не читать!

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