Интрига Путина: Преемник № 1 уходит в минус

Политика как она есть

Зорькину — орден и отставка, Медведеву — суд На фото: заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (справа и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин (слева) (Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Дмитрий Аграновский Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за большой вклад в развитие конституционного правосудия в России и многолетнюю плодотворную деятельность».