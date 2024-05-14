Прилучный и Брутян отметили вторую годовщину свадьбы на Сейшелах

Райские деньки на Сейшелах устроили себе Прилучный и Брутян Годовалого сына супруги оставили дома. Фото: соцсети На фоне продолжающихся судов с экс-супругой Агатой Муцениеце актёр Павел Прилучный вместе со своей женой Зепюр Брутян на несколько дней улетели на Сейшелы, чтобы отпраздновать вторую годовщину своей свадьбы.
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