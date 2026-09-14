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Татар-информ

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Приставы арестовали казан жительницы РТ, задолжавшей 1 млн по алиментам

Приставы арестовали казан жительницы РТ, задолжавшей 1 млн по алиментам

Объявление о продаже казана в интернете навело приставов на след жительницы Азнакаевского района Татарстана, задолжавшей по алиментам более миллиона рублей.

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