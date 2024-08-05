«Лезут во все щели с улицы» - дома омичей атаковали черные жуки. Насекомых заметили в разных районах города.
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«Лезут во все щели с улицы» - дома омичей атаковали черные жуки. Насекомых заметили в разных районах города.