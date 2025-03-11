«Россия за успехи в СВО платит суровую цену. Власть переходит к этническим группировкам»: в Госдуме бьют тревогу

Не надо жизненно необходимую СВО смешивать с безобразной антинародной (подавляющее большинство народ против), коррупционной, вредительской (ставящей под удар безопасность страны) миграционной политикой. Ребром встают традиционные вопросы: 1. "Кто виноват?" виновные должны быть представлены народу и понести суровую ответственность. 2. "Что делать?". Согласно статьи "В стране власть начинает переходить к этническим группировкам" Это что? скрытый госпереворот??? Почему это в корне не пресечено. Виновные кто блокирует работу силовых структур на этом направлении, меры наказания и исправления ситуации, ликвидации диаспор.

РУ

Раиса Утропова

Скажите, как вобще- то, Хуснуллин устроил "коридор" из Средней Азии через Челябинск в Россию без документов, без визового режима. Шли целыми аулами. Ведь российское общество достигло такого высокого результата - это что? Для них что ли? Это русский народ должен жить на высокую зарплату, на большую пенсию, а не раздавать им путинские привилегии. Неужели это власти нельзя понять? Или они очень узко думают, да и контрабандно получают за это? Нужна нам такая власть?