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«Россия за успехи в СВО платит суровую цену. Власть переходит к этническим группировкам»: в Госдуме бьют тревогу

«Россия за успехи в СВО платит суровую цену. Власть переходит к этническим группировкам»: в Госдуме бьют тревогу

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, украинская сторона понесла потери в размере 1 миллиона человек.

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Комментарии
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Людмила Голованова
А почему этнос не на фронте? Что, всех купили?
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2 час.
vladimir vedenkin
Не надо жизненно необходимую СВО смешивать с безобразной антинародной  (подавляющее большинство народ против), коррупционной, вредительской (ставящей под удар безопасность страны) миграционной политикой. Ребром встают традиционные вопросы: 1. &quot;Кто виноват?&quot; виновные должны быть представлены народу и понести суровую ответственность.   2. &quot;Что делать?&quot;. Согласно статьи &quot;В стране власть начинает переходить к этническим группировкам&quot; Это что?  скрытый госпереворот??? Почему это в корне не пресечено. Виновные кто блокирует работу силовых структур на этом направлении, меры наказания и исправления ситуации, ликвидации диаспор.
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2 час.
РУ
Раиса Утропова
Скажите, как вобще- то, Хуснуллин устроил &quot;коридор&quot; из Средней Азии через Челябинск в Россию без документов, без визового режима. Шли целыми аулами. Ведь российское общество достигло такого высокого  результата - это что? Для них что ли? Это русский народ должен жить на высокую зарплату, на большую пенсию, а не раздавать им путинские привилегии. Неужели это власти нельзя понять? Или они очень узко думают, да и контрабандно получают за это? Нужна нам такая власть?
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2 мин.
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