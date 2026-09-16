Когда реальность сломалась: 18 снимков народного абсурда

Иногда кажется, что человеческая фантазия уже не способна никого удивить. Но стоит лишь заглянуть в очередную подборку странных снимков, как понимаешь — запас нелепости в этом мире поистине бездонный.
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