Феминистки хотят провести митинг и женский марш в Алматы

Алматинки, активно выступающие за гендерное равенство и против всех форм бытового насилия, вновь не могут провести в южной столице мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам женщин.
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