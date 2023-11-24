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Феминистки хотят провести митинг и женский марш в Алматы

Феминистки хотят провести митинг и женский марш в Алматы

Алматинки, активно выступающие за гендерное равенство и против всех форм бытового насилия, вновь не могут провести в южной столице мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам женщин.

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