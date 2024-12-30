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Ответят за его смерть: названы обвиняемые в убийстве Лиама Пейна

Ответят за его смерть: названы обвиняемые в убийстве Лиама Пейна

Близкий друг погибшего певца оказался в числе обвиняемых. Лиам Пейн LEGION-MEDIAДрузья и фанаты безвременно погибшего певца Лиама Пейна получили реальную надежду, что виновные в смерти певца не уйдут от ответа.

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