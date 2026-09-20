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Орловские новости

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«Новые люди» обходят «Справедливую Россию» на выборах в Госдуму

«Новые люди» обходят «Справедливую Россию» на выборах в Госдуму

После обработки 29 % бюллетеней по выборам в Госдуму «Единая Россия» берёт большинство в нижней палате парламента.

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