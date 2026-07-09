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Карлссон об оффер-шите «Филадельфии»: «Предложение, которое подписал бы каждый. Когда видишь такую сумму, трудно сказать нет. Я очень хотел, чтобы «Анахайм» повторил его»

Нападающий «Анахайма» Лео Карлссон высказался о продлении контракта с командой. Сегодня клуб повторил контрактное предложение игроку от «Филадельфии».

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