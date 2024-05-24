🇷🇸🏳 🇺🇸 На Генассамблее ООН приняли проект резолюции о «геноциде» в Сребренице. Даже несмотря на то, что выступивших «против» и воздержавшихся от голосования cуммарно оказалось больше, чем голосующих «за».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇸🏳 🇺🇸 На Генассамблее ООН приняли проект резолюции о «геноциде» в Сребренице. Даже несмотря на то, что выступивших «против» и воздержавшихся от голосования cуммарно оказалось больше, чем голосующих «за».
Свежие комментарии