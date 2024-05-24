🇷🇸🏳 🇺🇸 На Генассамблее ООН приняли проект резолюции о «геноциде» в Сребренице. Даже несмотря на то, что выступивших «против» и воздержавшихся от голосования cуммарно оказалось больше, чем голосующих «за».