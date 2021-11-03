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Сайт Avia.pro: военные Украины навели новую переправу через Кальмиус и готовятся штурмовать Тельманово на юге ДНР

Сайт Avia.pro: военные Украины навели новую переправу через Кальмиус и готовятся штурмовать Тельманово на юге ДНР

Украинские военные навели новую переправу через реку Кальмиус и готовятся штурмовать поселок Тельманово, расположенный в южной части непризнанной ДНР.

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