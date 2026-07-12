Россия осуждает участие Норвегии в поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией

Россия выразила негативное отношение к участию Норвегии в ядерных миссиях НАТО с использованием обычной авиации, рассматривая такой шаг как фактор, подрывающий режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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