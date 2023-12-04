Страна и люди
Страна и люди

  • Yuri Plasta
    Нет  у  нас  в  стране  ,  честных  , не  коррумпированных  судей,  как  исключение  может  парочка  найдется,  что  ...Решение судьи — с...
  • Alex Nемо
    Чёй-то после того как его по башке стукнули стало до Матвеева доходить к чему дело идёт. Вот только кроме воплей в и...Решение судьи — с...
  • Амара Карпова
    Ким- МОЛОДЕЦ как всегда👍😎РЕСПЕКТ ему🙏Ким Чен Ын поздра...

Не громи аэропорты!

Не громи аэропорты!

Ни в коем случае этого не делай! Потому, что если ты в составе организованной через мобильники преступной группы в двести с лишним человек вторгнешься на территорию российского аэропорта, причинишь ему материальный ущерб на 285 миллионов российских рублей, и при этом нанесёшь побои девяти правоохранителям, - то берегись.

Комментарии
