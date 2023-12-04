Не громи аэропорты!

Ни в коем случае этого не делай! Потому, что если ты в составе организованной через мобильники преступной группы в двести с лишним человек вторгнешься на территорию российского аэропорта, причинишь ему материальный ущерб на 285 миллионов российских рублей, и при этом нанесёшь побои девяти правоохранителям, - то берегись.