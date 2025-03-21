Карни: переговоры США и Канады начнутся, когда Вашингтон проявит уважение

Переговоры между США и Канадой по вопросам экономики и безопасности не начнутся до тех пор, пока со стороны Вашингтона не будет проявлено "заслуженного уважения" по отношению к Оттаве, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
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