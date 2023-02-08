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Не может содержать пятерых детей: Игорь Петренко пытается уменьшить алименты Климовой

Не может содержать пятерых детей: Игорь Петренко пытается уменьшить алименты Климовой

Климова и Петренко. Фото trmzk.ruНедавно российский актер Игорь Петренко выплатил своей экс-супруге Екатерине Климовой внушительную сумму – многомиллионный долг по алиментам.

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