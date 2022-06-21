Достаточно знать всего одну формулу, чтобы вычислять и площади, и объемы различных фигур — формула Симпсона

Приветствую Вас, уважаемые гости и подписчики моего канала! Сегодня, хотел бы свою статью посвятить царице наук, а именно — математике! Являясь отцом двоих детей, я постоянно помогаю им с домашкой (домашними работами), в том числе и с математикой.