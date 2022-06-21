Мой Дом 21

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Коробки в низу очень хорошо,особенно когда поводки,(как сейчас в Крыму).Перестал ставить ...
  • Globo
    Прекратите всякую хрень сюда выкладывать!Как легко избавит...
  • Виктор Луговой
    Работает по настоящему - только полное закрытие балкона (лоджии). Сетка, стекло, стеклопакеты - всё равно. Остальные ...Голуби на балконе?

Достаточно знать всего одну формулу, чтобы вычислять и площади, и объемы различных фигур — формула Симпсона

Достаточно знать всего одну формулу, чтобы вычислять и площади, и объемы различных фигур — формула Симпсона

Приветствую Вас, уважаемые гости и подписчики моего канала! Сегодня, хотел бы свою статью посвятить царице наук, а именно — математике! Являясь отцом двоих детей, я постоянно помогаю им с домашкой (домашними работами), в том числе и с математикой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх