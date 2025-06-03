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Трамп рассчитывает, что Иран во избежание "серьезных последствий" примет предложение по ядерной программе

Трамп рассчитывает, что Иран во избежание "серьезных последствий" примет предложение по ядерной программе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что Тегеран примет предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, которое ранее направил специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

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