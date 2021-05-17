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Киеву наглядно показали, почему РФ имеет полное право «ввести войска» на Украину

Киеву наглядно показали, почему РФ имеет полное право «ввести войска» на Украину

Юрист Татьяна Монтян продемонстрировала законодательные акты, позволяющие России ввести свои войска на Украину.

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ольга зимина
чем дальше - тем больше, наплевав, оказывается, на прилично наработанную государственно нормативно-правовую базу, украина ускакала в заготовленную ей руину, начал, конечно, кровавый пастор, но неужели так уж не хватало здравого смысла изначально остановить этот самый настоящий геноцид, памятуя к тому и сожжение, и избиение людей в Одессе, и замученных в казематах. Есть ещё Высший Суд - вряд ли отмолитесь

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