Киеву наглядно показали, почему РФ имеет полное право «ввести войска» на Украину

Олег АвдеевПолитикаКиеву наглядно показали, почему РФ имеет полное право «ввести войска» на УкраинуЮрист Татьяна Монтян продемонстрировала законодательные акты, позволяющие России ввести свои войска на Украину.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОЗольга зиминачем дальше - тем больше, наплевав, оказывается, на прилично наработанную государственно нормативно-правовую базу, украина ускакала в заготовленную ей руину, начал, конечно, кровавый пастор, но неужели так уж не хватало здравого смысла изначально остановить этот самый настоящий геноцид, памятуя к тому и сожжение, и избиение людей в Одессе, и замученных в казематах. Есть ещё Высший Суд - вряд ли отмолитесь
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