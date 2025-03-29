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31 очко О Джи Ануноби помогло «Нью-Йорку» победить «Милуоки»

Форвард «Нью-Йорка» О Джи Ануноби стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко (9 из 21 с игры, 3 из 10 из-за дуги, 10 из 10 с линии).

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