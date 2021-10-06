Картина Дня

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СМИ: Слова Путина снизили цены на газ на мировом рынке

СМИ: Слова Путина снизили цены на газ на мировом рынке

Британская газета Financial Times обратила внимание, что цены на газ на мировом рынке в среду стали заметно снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители.

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