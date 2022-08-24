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Убит глава пророссийской администрации одного из населенных пунктов Запорожья

Убит глава пророссийской администрации одного из населенных пунктов Запорожья

В Запорожской области убит Иван Сушко — глава военно-гражданской администрации поселка городского типа Михайловка, который находится под контролем российской армии.

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