NASA показало, как будет выглядеть солнечное затмение на Луне

Так может выглядеть солнечное затмение на Луне / © NASA / Aubrey Gemignani / Dima Zel / Shutterstock Чтобы не огорчать других жителей Земли, специалисты NASA представили несколько изображений: они демонстрируют, как выглядели бы эти астрономические явления с поверхности Луны и с борта Международной космической станции.