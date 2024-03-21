NASA показало, как будет выглядеть солнечное затмение на Луне

Так может выглядеть солнечное затмение на Луне / © NASA / Aubrey Gemignani / Dima Zel / Shutterstock Чтобы не огорчать других жителей Земли, специалисты NASA представили несколько изображений: они демонстрируют, как выглядели бы эти астрономические явления с поверхности Луны и с борта Международной космической станции.
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