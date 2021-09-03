Мотоциклист пострадал в аварии на Башиловской

Фото: Агентство городских новостей “Москва” В результате аварии в Савеловском районе столицы вечером 2 сентября пострадал водитель мотоцикла, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фото: Агентство городских новостей “Москва” В результате аварии в Савеловском районе столицы вечером 2 сентября пострадал водитель мотоцикла, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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