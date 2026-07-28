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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Гончаров: «Павлович перспективнее Волкова. Сергею нужно несколько побед, чтобы стать новым Федором Емельяненко»

Бывший чемпион АСА Евгений Гончаров считает, что Сергей Павлович может стать лучшим тяжеловесом в истории России.

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