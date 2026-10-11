«Зеленскому лучше немедленно остановиться», — Полное заявление Трампа

Президент США заявил, что Украина может продолжать любые действия против России, кроме атак на нефтеперерабатывающие заводы, поскольку они создают проблемы для мирового топливного рынка.
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