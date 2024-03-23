История с женой Макрона получила продолжение. Слит новый убойный компромат на президента Франции

Пока Эммануэль Макрон тряс бицухой и угрожал отослать в неньку французских мушкетеров на помощь гарним хлопцям, американские журналисты буднично рассказали о том, что супруга президента Франции Брижит мужик.
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