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История с женой Макрона получила продолжение. Слит новый убойный компромат на президента Франции

История с женой Макрона получила продолжение. Слит новый убойный компромат на президента Франции

Пока Эммануэль Макрон тряс бицухой и угрожал отослать в неньку французских мушкетеров на помощь гарним хлопцям, американские журналисты буднично рассказали о том, что супруга президента Франции Брижит мужик.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Бабушка оказалась дедушкой . Не зря видать символ Сранции петух .
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10 час.
Ирина
Автор прав! Наш т.е бывший наш иноагент Галкин, тоже женившись на старухе, прикрывал свои низменные наклонности. Однозначно, это лягушкоед - петушара голубого оперения. 🤣🤣🤣
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9 час.
Ю
Южанин
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8 час.

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