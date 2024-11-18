Эксперт дал советы по выбору теплого пола

В некоторых случаях теплый пол может быть полноценной альтернативой радиаторам отопления. Чтобы он работал долго, эффективно и не оказывал разрушительного воздействия на напольное покрытие, нужно знать, как его правильно выбрать.
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