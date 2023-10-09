ВСУ выпустили более 80 снарядов по левому берегу Херсонщины

Украинские боевики продолжают уничтожать мирную инфраструктуру в Херсонской области.За вчерашний день противник выпустил 58 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области России.
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