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FT назвала ключевую причину, по которой ЕС не хочет принимать Украину в

FT назвала ключевую причину, по которой ЕС не хочет принимать Украину в объединение Евросоюз не хочет в ближайшее время принимать в свой состав Украину из-за огромного уровня коррупции.

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