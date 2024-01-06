Бывший командир нацистской роты батальона «Айдар» "пан" Дикий. Сидя в глубоком тылу, теплой студии, он решил поведать НАТОвским наемникам украинской национальности , как выжить после прихода Русской армии: Цитата: "Если мы уже проиграем эту войну, то больше шансов выжить будет у тех, кто будет в составе вооружённого подразделения, потому что подразделение сможет прорвать границу и уйти в ЕС и там интегрироваться".
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