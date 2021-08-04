«ЧЕРНИГОВ – град стольный». Тур-ПРОЕКТ «Древляне»

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Юрий Ильинов
🗓 05.08.2021 Карта дня - Звезда ⭐️ Пришло время, когда все плохое осталось позади. Тебе уже не надо опасаться соперников, никто не сможет вам навредить, так как у вас достаточно мудрости и понимания, чтобы предвидеть все это. Поделитесь сегодня знаниями с другими, помогите тем, кто попросит вас об этом. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!
Юрий Ильинов
Это слезница. По старой традиции, покидая на время семью. иранец оставлял жене такой сосуд, а по возвращении смотрел, сколько она туда наплакала. Иногда рыдали всей семьей, чтобы получалось больше слёз. горлышко изогнуто так, чтобы уменьшить испарение содержимого. — с Rodica Racu.

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