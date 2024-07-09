История автоматического оружия. С чего все начиналось

Один из первых автоматических карабинов. Винчестер М1905. Хорошо видна горловина магазина. Фотография автора Быстрее барсов кони егои прытче вечерних волков;скачет в разные стороны конница его;издалека приходят всадники его,прилетают, как орел,бросающийся на добычу.