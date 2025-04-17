Штурмовик уничтожил миной опорный пункт ВСУ при освобождении Калинова в ДНР

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ сообщило о штурмовике 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Кощей, который при помощи противотанковой мины ТМ-62 уничтожил украинский опорный пункт при штурме населенного пункта Калиново в Донецкой Народной Республике.