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Военный эксперт Леонков: Patriot бессилен перед «Кинжалом»

Военный эксперт Леонков: Patriot бессилен перед «Кинжалом»

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что факт того, что Patriot израсходовал 32 ракеты, но не смог сбить цель, демонстрирует его полную неэффективность против гиперзвуковых ракет России.

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