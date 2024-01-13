Консерваторы и православные в Грузии требуют защитить права верующих

Скриншот видео Консервативное движение Грузии и православные активисты требуют от властей страны ужесточить законы о защите прав верующих, а также ввести уголовную ответственность за осквернение святынь, сообщил журналист "Известий" Георгий Джабишвили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии