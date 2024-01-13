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Консерваторы и православные в Грузии требуют защитить права верующих

Консерваторы и православные в Грузии требуют защитить права верующих

Скриншот видео Консервативное движение Грузии и православные активисты требуют от властей страны ужесточить законы о защите прав верующих, а также ввести уголовную ответственность за осквернение святынь, сообщил журналист "Известий" Георгий Джабишвили.

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