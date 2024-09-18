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Новости экономики России

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BlackRock и Microsoft вложат $30 млрд в развитие инфраструктуры ИИ

Американские инвесткомпания BlackRock и техгигант Microsoft намерены инвестировать $30 млрд в развитие инфраструктуры, связанной с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), включая строительство дата-центров и энергетические проекты.

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