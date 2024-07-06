В Тамбове стартовал второй этап зачисления первоклассников в школы

В Тамбове сегодня начался второй этап зачисления будущих первоклассников в школы областного центра. Теперь можно подать заявление для зачисления в первый класс независимо от места регистрации и при наличии в желаемой школе свободных мест.
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