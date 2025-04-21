Если в этом сезоне вы хотите дополнить цветочный ассортимент дачного участка роскошными гладиолусами, стоит заранее ознакомиться с главными правилами выращивания этой культуры

Фото: shutterstock.com/Beliakina Екатерина Если в этом сезоне вы хотите пополнить цветочный ассортимент своего сада роскошными гладиолусами, вам следует заранее ознакомиться с основными правилами выращивания этой культуры.
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