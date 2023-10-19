В России могут ввести госрегулирование цен на некоторые алкогольные напитки

Обращение депутатов насчет госрегулирования цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху правительство России направило в Минфин для проработки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС в пресс-службе кабинета министров.
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