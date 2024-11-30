Глава МИД Фидан: Турция не участвует в столкновениях в сирийском Алеппо

Анкара не участвует в столкновениях в сирийском Алеппо, хотя и принимает меры предосторожности. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, информирует газета Yeni Şafak.
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