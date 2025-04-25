Вашингтон выдвинул узурпатору ультиматум, на Банковой отчаянно ищут способ «выкрутиться» Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Наталья Макеева США выставили Владимиру Зеленскому ряд жестких требований, в том числе настоятельно рекомендовали не выдвигаться на следующих президентских выборах.
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