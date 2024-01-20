Зачем ломать самолёт

﻿﻿Знаете, кого ненавидят авиационные инженеры? Мы не любим глупых клиентов. Потому что им всегда нужен был самолет, который мог бы провести белую линию красной краской, отправить 100 500 тонн груза на солнце и вернуть 100 кг топлива, быть надежным как лом и производиться в таких условиях, как «Потому что я есть».