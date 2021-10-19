Картина дня. Финансы

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Российский ударный беспилотник С-70 станет незаметным для врага

Российский ударный беспилотник С-70 станет незаметным для врага

Беспилотная авиация все последние десятилетия доказывает свою значимость и состоятельность. Недавние конфликты, особенно в Нагорном Карабахе, доказывают, что современные ударные БЛА могут оказывать серьёзное влияние на ход боевых действий на земле.

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